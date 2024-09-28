Honda NSX нового поколения на 1000 «сил» бросит вызов Nissan GT-R в 2028 году

В прошлом году Nissan представил концепт-кар Hyperforce, который с 99-процентной вероятностью является предвестником новой генерации модели GT-R. Машина будет представлять собой флагманский электрокар с высокой мощностью и запасом хода.

В качестве ответа на него Honda готовит следующее поколение NSX, которое, как ожидается, будет представлять собой машину того же класса и конкурировать с GT-R по уровню мощности и дальнобойности.

Японское издание «BestCar», известное своими порой не самыми достоверными источниками внутри местного автопрома, пишет, что Honda выпустит новый NSX, производительность которого составит более 1000 лошадиных сил.

Как и в случае со следующим Nissan GT-R, он будет оснащен твердотельной батареей, обеспечивающей машине супер-быструю зарядку, а также новейшей системой 4WD.

Дизайнеры прогнозируют, что новому NSX достанется внешность купе с объемными крыльями спереди и сзади, вертикальные блоки фар со светодиодными линиями вдоль и поперек передней части, сквозные задние фонари и мощные бамперы.

В качестве сроков появления следующей генерации Honda NSX указывается 2028-й год. В это же время, по слухам, готовится выпуск нового Nissan GT-R, который станет полноценным электромобилем.