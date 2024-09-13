Mitsubishi Concept-ZT: каким мог быть Galant 10 поколения, но так и не стал

До появления сегмента кроссоверов и внедорожником самыми привлекательными автомобилями того времени были среднеразмерные седаны. Одним из автомобилей, определившим этот сегмент, стал Mitsubishi Galant.

Он прожил долгую и яркую жизнь, но падение продаж среднеразмерных седанов по всему миру заставило компанию отказаться от этой модели в 2012 году. Причем после 43 лет производства и девяти поколений замены для «Галанта» предусмотрено не было. По крайней мере так казалось на первый взгляд.

Как пишет издание «Top Gear», для Mitsubishi Galant готовилась десятая по счету генерация. И она даже была представлена официально 17 лет назад. В 2007 году на автосалоне в Токио состоялась премьера прототипа Concept-ZT.

И хотя официально «Галантом» этот концепт никогда не называли, все отличительные черты той модели в экстерьере того седана уже присутствовали. Машина позаимствовала некоторые элементы оформления у тогда еще нового Lancer EX, но они были реализованы более элегантно.

Длина 4-дверки составляла 4950 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1440 мм, а размер колесной базы был равен 2815 мм, так что машина могла оказаться немного больше «девятого Галанта».

Еще интереснее выглядели характеристики ее двигателя. Под капотом был установлен 2,3-литровый турбодизель, выдающий 187 лошадиных сил и 400 Нм. Этот же мотор впоследствии был превращен в силовой агрегат 4N15, известный как ДВС, используемый в Pajero Sport.

Кроме того, прототип был оснащен коробкой передач с двойным сцеплением, получившей название Twin-Clutch SST, а также системой S-AWC, заимствованной у Lancer Evolution X.

К сожалению для фанатов Mitsubishi, Concept-ZT так и не стал «Галантом» десятого поколения.

Продажи среднеразмерных седанов сократились настолько, что финансового смысла выпускать такой автомобиль не было. А дополнительного масла в огонь подлили последствия мирового финансового кризиса 2008 года, которые полностью отбили у Mitsubishi охоту ввязываться в эту, ставшую бесперспективной, историю.