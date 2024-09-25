Три самых надежных двигателя для кроссоверов и внедорожников выпускает один автопроизводитель

Когда речь заходит о надежных двигателях для автомобилей в мире может существовать монополия одного автопроизводителя. Как сообщает портал «Motorbiscuit», три самых крепких двигателя для кроссоверов и внедорожников сейчас выпускает один автопроизводитель. И вы его хорошо знаете.

В тройку моделей SUV с самыми безотказными двигателями входят такие автомобили как: Toyota 4Runner, Toyota Highlander и Lexus GX.

Lexus и Toyota принадлежат одному автопроизводителю – Toyota Motor Corporation. Автомобили обладают множеством общих деталей, а также оснащаются одинаковыми двигателями.

Toyota 4Runner

Согласно анализу экспертов, Toyota 4Runner 2024 может похвастать рейтингом надежности в 86 баллов из 100. Машина комплектуется безотказным 4-литровым двигателем V6, развивающим 270 лошадиных сил. В среднем он способен проехать более 500 тысяч км пробега.

Toyota Highlander

В случае с Toyota Highlander оценка надежности составляет 79 баллов из 100. В его оснащение входит неубиваемый 2,4-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, выдающий 265 лошадиных сил. Такие машины с этим двигателем могут ходить до 500 тысяч км.

Lexus GX

Что касается Lexus GX, то его результат оказался лучшим среди всех других представителей этого японского автопроизводителя. Внедорожнику присвоили рейтинг надежности в 89 баллов из 100 не в последнюю очередь за его 4,6-литровый V8 мощностью 301 лошадиную силу. Утверждается, что в среднем такие машины способны работать без каких-либо проблем порядка полумиллиона км.