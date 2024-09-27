Эксперты разъяснили, что означает знак «Скользкая дорога» и как вести себя при его проезде

До наступления холодов, когда дорога начнет покрываться наледью, остается не так много времени. А это значит, что некоторым автомобилистам не помешало бы освежить свои знания об обязательных для этого периода времени знаках.

Портал «Autonews» объяснил, что означает знак «Скользкая дорога» (1.15), а также как следует вести себя при его проезде.

Сам знак выглядит следующим образом: это треугольник, обрамленный красной каемкой, внутри которого располагается рисунок машины, двигающейся на встречу двух зигзагообразных линий.

В случае, если поле внутри знака выполнено желтым цветом, это означает, что он установлен временно.

«Скользкая дорога» считается предупреждающим знаком, дающим водителю понять, что впереди его ждет участок покрытия, на котором существует высокая вероятность поймать занос, либо вовсе потерять управление автомобилем. В случае, если его сопровождает знак «Зона действия» (8.2.1), то на нем указывается цифра, соответствующая дистанции в метрах, а также две стрелки, обозначающие направление движения.

Учитывая, что знак «Скользкая дорога» является предупреждающим, водителю необходимо самому сделать выводы о необходимости снижения скорости движения до безопасной, а также постараться исключить резкие торможения и движения рулем.

Штрафа за несоблюдение предписания знака «Скользкая дорога» не предусмотрено, но если произойдет ДТП и расследование его обстоятельств приведет к тому, что водитель при проезде знака не учел метеорологических и дорожных условий, чем спровоцировал аварию, он может подвергнуться ответственности, в том числе и уголовной.