Бывший ведущий Top Gear назвал все новые автомобили д****ом

Экс-ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон, известный своими одиозными заявлениями, высказался на тему мирового автопрома, признавшись, что у него есть неприязнь к современным машинам.

Во время сессии вопросов и ответов со зрителями после пресс-показа финального эпизода The Grand Tour у британского журналиста и телеведущего спросили, сохраняет ли он любовь к автомобилям после такой длительной карьеры в этой области, на что он ответил следующими словами:

«Есть ли спустя 35 лет у меня прежняя любовь к автомобилям? Нет. Честно говоря, ее нет. Теперь все они д****о».



Кларксон продолжил свою мысль витиевато, но отметил, что все современные наработки в области автомобильной промышленности перестали его каким-либо образом интересовать:

«Хорошо, возможно плохие не все, но все они в одной лодке в этом вопросе – а это 80 процентов или 90 процентов? Я даже не могу их опознать. Я не знаю, что это такое. Мне все равно. Они (маркетологи) говорят, у нас есть новая гибридная система привода! А мне было просто наплевать». Читают на Daily-Motor.Ru У Mazda RX-7 будет преемник с суперсовременным роторным двигателем

Когда Джереми спросили про старые автомобили, то он удостоил их похвалы и даже заявил, что они гораздо лучше ведут себя на дороге, чем современные более тяжелые машины.