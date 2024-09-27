Бывший ведущий Top Gear назвал все новые автомобили д****ом

Экс-ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон, известный своими одиозными заявлениями, высказался на тему мирового автопрома, признавшись, что у него есть неприязнь к современным машинам.
Во время сессии вопросов и ответов со зрителями после пресс-показа финального эпизода The Grand Tour у британского журналиста и телеведущего спросили, сохраняет ли он любовь к автомобилям после такой длительной карьеры в этой области, на что он ответил следующими словами:
Кларксон продолжил свою мысль витиевато, но отметил, что все современные наработки в области автомобильной промышленности перестали его каким-либо образом интересовать:
Когда Джереми спросили про старые автомобили, то он удостоил их похвалы и даже заявил, что они гораздо лучше ведут себя на дороге, чем современные более тяжелые машины.