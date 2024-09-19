Перечислены лучшие компактные кроссоверы: найдите среди них свой

В последние годы автомобильные бренды перешли от традиционных седанов и больших внедорожников к более компактным кроссоверам. Это связано с возросшим спросом на автомобили, которые сочетают в себе топливную экономичность и технологии, а также высокую посадку и клиренс.

Но какие из машин этого популярного сегмента считаются лучшими? Ответить на этот злободневный вопрос взялись редакторы зарубежного издания «Motorbiscuit», составившие список из 15 компактных «паркетников».

Что показательно, большинство из них хорошо известны на российском рынке и пользуются на нем высоким спросом.

Весь ТОП выглядит следующим образом (в скобках указаны плюсы модели):

Honda CR-V (практичность и надежность, просторный салон с большим грузовым пространством)

Toyota RAV4 (сочетание комфорта на дороге и внедорожных возможностей, топливная экономичность)

Subaru Forester (прочность и долговечность, отличный полный привод, богатые «топовые» комплектации)

Mazda CX-5 (роскошный интерьер и острая управляемость, производительный мотор)

Ford Escape (широкий выбор двигателей, экономичность гибридной версии)

Hyundai Tucson (привлекательный дизайн, широкий набор функций безопасности)

Kia Sportage (агрессивный экстерьер, плавная и комфортная езда)

Volkswagen Tiguan (просторный и эргономичный салон)

Chevrolet Equinox (практичность и удобство в использовании интерьера, наличие беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto)

Nissan Rogue (элегантный дизайн, блистательные технические функции, удобные сиденья)

Jeep Cherokee (выдающиеся внедорожные возможности, мощный двигатель)

GMC Terrain (качественный салон, наполненный передовыми технологиями)

Mitsubishi Outlander (вместительный 3-рядный салон, продуманная система полного привода S-AWC, улучшающая сцепление с дорогой)

Buick Encore GX (высококлассный интерьер, отличная шумоизоляция, богатое опциональное оснащение)

Toyota Corolla Cross (надежность и практичность, удобство при парковке, широкий список функций).