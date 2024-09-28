Кто из этих водителей получит штраф: проверка знания ПДД

По трассе едут две машины. Белая пытается повернуть налево, а синяя хочет припарковаться на обочине справа. Какие из них нарушают правила? Внимательно посмотрите на изображение ниже и постарайтесь сосредоточиться на дорожных знаках и разметке.

Давайте рассмотрим ситуацию подробнее: оба автомобиля едут по трассе. А это значит, что остановка и стоянка там запрещены (за исключением специально положенных для этого мест).

Водитель белого автомобиля пытается проехать через «технологический зазор» на разделительной полосе, а водитель синего автомобиля намеривается припарковать машину на обочине.

Согласно ПДД, на автомагистралях запрещено разворачиваться через технологические разрывы, либо заезжать в них, поскольку они предназначены не для простых автомобилистов, а для проезда спецтранспорта и дорожной техники. Таким образом, оба водителя нарушают правила. Но каким будет их штраф?

Водитель, пытающийся развернуться через технологический разрыв на автомагистрали и сплошную линию разметки (белый автомобиль) будет подвергнут наказанию по третьей части статьи 12.11 КоАП на сумму в 2 тысячи 500 рублей.

Что касается синей машины, пытающейся припарковаться на обочине вне специально отведенных для этого мест, то находящийся за ее рулем человек будет вынужден раскошелиться по части первой той же статьи Кодекса об административных нарушениях на 1 тысячу рублей.