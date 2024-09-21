Названы автомобили, которые проедут «на лампочке» дольше остальных

Среди автовладельцев существует две категории людей – те, кто дозаправляют баки своих машин, когда уровень топлива в них достигает половины от объема, а также те, кто искушает судьбу и предпочитает проехать как можно дальше на горящем индикаторе низкого уровня горючего. В недавнем исследовании «MarketWatch Guides» удалось выяснить, какие машины максимально приспособлены для последнего типа водителей.

Согласно результатам аналитиков, кроссовер Toyota RAV4 предлагает самый дальний километраж езды «на лампочке», проезжая после ее появления на приборной панели более 73 миль или 117 километров.

Этого более чем достаточно, чтобы добраться до следующей заправочной станции, а также соблазняет многих владельцев этой модели ездить с горящей индикацией на «приборке» о необходимости пополнить запас топлива.

Весь ТОП автомобилей, которые проезжают «на лампочке» дольше остальных, выглядит следующим образом:

1 место: Toyota RAV4 Icon FWD (73,2 мили или 117,8 км)

2 место: Ford F-150 XLT SuperCrew 4WD (72 мили или 115,8 км)

3 место: Honda Accord e: HEV RS (69,4 мили или 111,6 км)

4 место: Toyota Camry LE Hybrid (68,6 мили или 110,4 км)

5 место: Ram 1500 tradesman 4×2 (65 миль или 104,6 км)

6 место: BMW X3 M50 (63 мили или 101,3 км)

7 место: Audi Q5 40 TFSI Quattro (57,1 мили или 91,9 км)

8 место: двухдверный Mini Cooper (54,3 мили или 87,4 км)

9 место: Mercedes-Benz C-Class C200 (54 мили или 86,9 км)

10 место: VW Tiguan Allspace (53 мили или 85,3 км).