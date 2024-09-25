Раскрыта дата мировой премьеры нового рамного пикапа Kia Tasman

Корейский автопроизводитель Kia близок к официальному дебюту одной из своих самых интересных моделей в сегменте утилитарных внедорожников. Компания готовит премьеру модели Tasman, которая будет представлять собой рамный пикап, собирающийся бросить вызов таким популярным моделям как Toyota Hilux и Ford Ranger.

По данным корейского портала «The Korean Carblog», мировая презентация Kia Tasman запланирована на 29 октября. Машину покажут журналистам и общественности на автосалоне в Джидде (Саудовская Аравия).

Крупных подробностей о проекте «Тасман» пока нет, но ранее Kia делилась тизерами этой модели, на которых было видно, что машине предстоит примерить на себя брутальный экстерьер. Пикап должен получить квадратный дизайн, толстые колесные арки, узкие вертикальные светодиодные фары и ступеньки, встроенные в задний бампер для удобства наполнения грузового отсека.

Что касается «техники», то большинство ожидает появление под его капотом 2,2-литрового 4-цилиндрового турбодизельного двигателя, который сейчас применяется в кроссовере Sorento. Отдача такого мотора равна 201 л.с. и 440 Нм.

В качестве альтернативы для него корейская пресса указывает на 2,5-литровый «наддувный» бензиновый агрегат.

Привод машины можно будет выбрать как задний, так и полный. В продажу новый Kia Tasman поступит в зависимости от рынка в конце этого – начале следующего года.