Новый Toyota Hilux получит мощный турбобензиновый двигатель, который сравнивают с 2JZ

До премьеры свежего Toyota Hilux остается не так много времени, а это значит, что постепенно о нем начинают раскрываться интересные подробности.

Согласно отчету, опубликованному японским изданием «Karuma News», новая генерация популярного «тойотовского» пикапа может обзавестись производительным «наддувным» бензиновым двигателем, который некоторые представители СМИ даже сравнивают с культовым мотором 2JZ из 90-х.

Источник утверждает, что тесты 2-литрового 4-цилиндрового бензинового мотора с турбонаддувом уже стартовали, а его мощность в случае с моделью Hilux составит около 305 лошадиных сил.

Силовой агрегат, который готовят для нового поколения известного пикапа Toyota, по-видимому, входит в семейство 4-цилиндровых ДВС, представленное компанией в мае 2024 года. Помимо него в разработке сейчас находится его аналог рабочим объемом 1,5-литра.

На премьере нового мотора, который прочат под капот Hilux, один из инженеров Toyota заявил, что у компании есть всемирно популярный двигатель 2JZ, но намекнул, что автопроизводитель работает над силовым агрегатом, который превзойдет тот ДВС (2JZ) по своим характеристикам.

Официальная премьера новой генерации Toyota Hilux, которая должна получить этот двигатель, может состояться уже в 2025 году.