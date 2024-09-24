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2 бестселлера Toyota обладают худшими оценками надежности

Раскрыты неожиданные результаты исследования

Текст: Алексей Шмидт
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По большей части все автомобили Toyota обладают отличной репутацией с точки зрения надежности. Впрочем, иногда один или два плохих цветка способны испортить весь букет. 

По данным портала «iSeeCars», два одних из самых популярных гибридных автомобилей Toyota имеют тревожные оценки уровня надежности. Но это относится исключительно к ним, а не ко всем гибридным моделям компании.

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Согласно результатам исследования, затронувшего более 12 миллионов автомобилей, наименее крепкими моделями Toyota являются кроссовер Toyota RAV4 Hybrid и Toyota Prius Prime. В случае с первым оценка долговечности модели составляет 6,2 балла из 10, а во втором и вовсе 5,7 балла из 10 возможных. 

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На контрасте выделяются результаты других гибридов компании, таких как Tundra Hybrid, Sequoia Hybrid, а также Highlander Hybrid и Venza Hybrid, заработавших в этом же исследовании от 8,9 до 10 баллов. 

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Средняя продолжительность жизни гибридного Toyota RAV4, согласно итогам исследования, составляет всего 12,2 года, а вероятность преодоления отметки пробега в 320 тысяч км в случае с ним равна только 17,7%. 

Что касается результатов Toyota Prius Prime, то они выглядят следующим образом: машина прослужит в среднем всего 12,2 года, а шансы, что она проедет более 320 километров без капремонта равны всего 15,4%.

Фото:Toyota

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