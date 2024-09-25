В России начали предлагать седан Honda, который призван вдохновлять

Honda ушла с российского рынка в начале 2022 года, но это не стало препятствием для того, чтобы ее машины продолжали предлагаться дилерами в нашей стране. А недавно и без того широкий ассортимент моделей этого японского автопроизводителя пополнился 4-дверкой, которая призвана вдохновлять людей.

По данным Daily-Motor.Ru, в РФ стал доступен новый седан Honda Inspire. Название машины, созданной специально для Китая, переводится с английского как «вдохновление».

Inspire создан таким образом, чтобы быть чем-то вроде спортивного варианта китайского седана Accord. Машина считается на «поднебесном» рынке главным конкурентом Toyota Avalon и обладает длиной около пяти метров.

До нашей страны Inspire добрался исключительно в гибридной версии, в основе которой лежит 2-литровый бензиновый двигатель, работающий в связке с электромотором.

Максимальная отдача такой пары равна 192 лошадиным силам, а расход топлива модели в этом оснащении составляет всего 6,7-литрам на 100 км. В качестве трансмиссии Inspire использует вариатор, а привод машины может быть только передним.

В Китае за седан Honda с «вдохновляющим» названием просят от 180 до 220 тысяч юаней (2,4 – 2,9 миллиона рублей), но у нас из-за затрат на доставку и растаможку за него придется выложить заметно больше. Стоимость новых 4-дверок Inspire в России составляет 4 миллиона 800 тысяч рублей.