Новый Nissan Silvia: приоткрылась занавеса тайны

В мире японских спортивных автомобилей существует не так много имен, которые известны так же, как Nissan Silvia. В течение нескольких поколений эта модель предлагала динамику и удовольствие от вождения за относительно небольшие деньги.

Nissan снял с производства эту модель в начале 2000-х годов, оставив в строю лишь дорогие спорткары, но теперь, похоже Silvia готова вернуться.

После десятилетий слухов и ностальгии в «Ниссан» рассказали, что компания работает над глобальной продуктовой стратегией, в которую входит новая Silvia. Как может выглядеть возрожденная модель японского автопроизводителя продемонстрировали дизайнеры портала «Motor1».

Утверждается, что автомобиль находится на ранней стадии разработки, поэтому даже в Nissan еще вряд ли знают, каким окажется его дизайн. В своей работе цифровые художники решили ориентироваться на концепт-кар IDx Nismo.

Всю философию стиля с этого прототипа было принято перенести в проект новой Silvia, но лишили машину решетки радиатора V-Motion и боковых выхлопных труб, причем последние были отправлены в более традиционное для них место – под задний бампер.

В Nissan намекали, что новая Silvia может быть электрифицирована, но это не значит, что седан окажется на 100-процентов электрическим. Максимальная мощность модели, по слухам, может составить до 300 лошадиных сил.

Сроки премьеры модели пока засекречены, однако журналисты считают, что тестовые прототипы могут появиться уже в 2026 году. Впрочем, дебюта «товарного» седана в любом случае придется подождать минимум до 2028, а то и до 2029 года.