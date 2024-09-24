Новинка параимпорта – крепкий «японец» за 2,3 миллиона рублей

Российский рынок продолжает наполняться продукцией параллельного импорта. На этот раз сюда пришел черед приехать не только одному из самых надежных японских автомобилей, но еще и одной из самых бюджетных машин автопрома «страны восходящего солнца».

Daily-Motor.Ru провел анализ предложений автомобильных салонов РФ, торгующих параллельно импортированной техникой, обнаружив выставленный на продажу экземпляр хэтчбека Honda Fit 2024 года. Машину без пробега доставили из Китая используя альтернативные каналы ввоза, не требующие разрешения автопроизводителя.

Это машина голубого цвета в базовой комплектации, оснащенная полуторалитровым бензиновым мотором, развивающим 118 лошадиных сил. У автомобиля передний привод, а в качестве трансмиссии задействован бесступенчатый вариатор.

Длина 5-дверки равна 4-метрам, ширина – 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам. Внутри может усесться до пяти человек, а в багажнике умещается до 340 литров груза.

Самое интересное сколько стоит такой хэтчбек. За новинку параимпорта в России автосалон, привезший ее из «Поднебесной», просит 2 миллиона 270 тысяч рублей.