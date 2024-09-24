Wuling Mini EV увеличится в размерах и обрастет еще двумя дверями

Wuling Mini EV привлек внимание общественности в конце 2020 года. Его миниатюрные размеры, очаровательный стиль и низкая цена сделали такие машины культовыми на домашнем китайском рынке.

Хэтчбек стал настоящим успехом для компании и оказался настолько популярным, что у него тут же появилось несколько конкурентов в лице DSFK Candy и Geely Panda EV. Но четыре года — это долгий срок для этих крошечных электромобилей, и в случае с Wuling Mini EV пришло время повзрослеть. Именно это и сделал китайский автопроизводитель, представив автомобиль второго поколения.

В этой совершенно новой модели исчезла простая и квадратная форма. Теперь у машины более крупные размеры, округлые панели и даже есть вариант с пятью дверями.

Что касается габаритов, то Mini EV 2025 года отныне имеет длину 3 256 мм, ширину 1 510 мм, высоту 1 578 мм, а его колесная база составляет 2 190 мм. Для сравнения, габариты уходящей модели выглядят так: 2917x1493x1621 мм при колесной базе в 1940 мм.

На данный момент информация о проекте ограничена, но в Wuling обещают, что у автомобиля будет более мощный двигатель. Младшие варианты тяговых батарей пошли под списание, так что отныне минимальной емкостью аккумулятора является цифра в 26 кВтч. Запас хода еще не раскрыт, но предыдущая модель может проезжать на одном заряде до 280 км.

Цены на машину еще не определены, но, по оценкам, они будут начинаться от 32 тысяч юаней или 425 тысяч рублей.