Новый Kia Seltos (2025) может получить другой дизайн и оснащение

Кроссовер Kia Seltos актуальной генерации пережил рестайлинг два года назад, а это значит, что до премьеры его нового поколения остается не так и много времени. Подробностей об этом проекте пока немного, но шпионские фото машины дают повод полагать, что она может заметно преобразиться внешне, а инсайдеры намекают, что изменения ждут и техническую часть этой модели.

Журнал «Autobics» опубликовал первые рендерные изображения Seltos 2025, попутно раскрыв вероятные изменения в агрегатной линейке этой популярной модели.

У машины может появиться новая конфигурация оптики с широкими клыками, модернизированная решетка радиатора, более сложный по форме бампер, а также новая корма, где светодиодная полоса задних фонарей получит «проплешину» посередине.

Другие перемены в экстерьере модели могут включить в себя слегка пересмотренную дверь багажника и новый задний бампер.

Ожидается, что в салоне Kia Seltos 2025 года будет сделан значительный скачок вперед с точки зрения технологий и роскоши. Kia стремится предложить больше интерьеров околопремиум-класса в своих последних моделях, и ожидается, что следующее поколение Seltos последует этому примеру.

Что касается «техники», слухи указывают на возможность создания гибридной модели, которая сочетает в себе меньший двигатель с электродвигателем, подобно тому, как Kia сделала с Kia Niro Hybrid. Это может значительно повысить топливную эффективность без ущерба для производительности. По другой информации, на этот раз у «Селтос» может появиться полностью электрическая версия.

Презентация нового поколения Kia Seltos должна состояться до конца следующего года.