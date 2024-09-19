Американцы назвали лучший подержанный автомобиль на рынке

Американский авторынок может похвастать широким предложением различных моделей, а значит конкуренция между ними крайне велика. Покупатели в этой стране отдают предпочтение многим известным автомобилям от Ford F-Series до Toyota Camry. Но лучшей машиной на «вторичке» считают другую модель, которая сейчас предлагается даже в России.

Как пишет заокеанское издание «Motorbiscuit», Toyota Avalon считается лучшим подержанным авто на рынке. Автомобиль, который недавно сняли с производства в Штатах, но по-прежнему выпускают в Китае, обладает не только выдающимися характеристиками с точки зрения безопасности, но еще и способен удивить своей невероятной надежностью.

В недавнем рейтинге Страхового института дорожной безопасности Toyota Avalon удалось заработать оценку Top Safety Pick, подтверждающую высокий уровень его ударопрочности.

Но «Авалон» не только безопасен, но еще и долговечен. В последнем исследовании аналитиков «iSeeCars» выяснилось, что подержанные Toyota Avalon обладают вероятностью в 22 процента превысить отметку пробега в 400 тысяч километров, что не под силу большинству других машин на «вторичке».

Toyota Avalon сегодня продается не только в США (подержанные экземпляры), но и в Китае (новые машины) и даже в России. К нам такие 4-дверки ввозят по «серому» импорту из «Поднебесной» и предлагают по цене от 3 миллионов 500 тысяч рублей до 3 миллионов 750 тысяч рублей.