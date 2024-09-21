Новый Nissan Navara (2026) хотят сделать «хардкорным» пикапом с приставкой Nismo

Nissan обещает, что его совершенно новый Navara 2026 года будет «очень интересным пикапом», и бренд рассчитывает наконец-то представить хардкорный вариант NISMO, чтобы сразиться за покупателей с Ford Ranger Raptor. Это слова Ивана Эспиносы, вице-президента Nissan по продуктовой стратегии и планированию, который заявил, что бренд присматривается к хардкорному ореолу для проекта нового Navara.

На вопрос, настаивает ли он на варианте NISMO в Navara следующего поколения, который обойдет Ranger Raptor, г-н Эспиноса ответил:

«Это то, на что мы смотрим. Вы можете представить себе что-то подобное с партнерами, с которыми мы работаем над (Navara)».

Пока неизвестно, будет ли Nissan разрабатывать Navara полностью собственными силами или полагаться на партнерские отношения с местными инженерными фирмами для создания нового и более хардкорного варианта. При этом г-н Эспиноса предполагает, что бренд может опираться на таких партнеров, как Premcar (где родилась австралийская программа Nissan Warrior).

К сожалению, одна вещь, которая, похоже, не стоит в планах на данный момент, — это установка 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом Y63 под капот нового Navara NISMO.

Что касается обычного Navara, то он, вероятно, будет построен на платформе нового Mitsubishi Triton (L200) и на первых порах должен продаваться с дизельным двигателем, но в течение своего жизненного цикла перейдет на бензиновый подключаемый гибрид, а затем и на полноценную электротягу.

По крайней мере это обещает сделать с моделью председатель Nissan в совете директоров Гийом Картье, называющий в качестве срока премьеры машины 2026 год.