Honda выпустит новый недорогой 7-местный кроссовер, адресованный всему миру 

Японский автопроизводитель Honda активно занимается расширением своей линейки кроссоверов, причем в том числе в бюджетном сегменте. Не так давно компания запустила в продажу на развивающихся рынках недорогой «паркетник» Elevate, а теперь готовится к выпуску его удлиненного собрата, который хотят продавать во всем мире.

По информации ряда СМИ, новинка «Хонды» будет представлять собой 7-местный вседорожник начального уровня. Машина еще не получила официального названия, но должна расположиться в гамме автопроизводителя на ступеньку выше модели Elevate.

Разработкой трехрядного «паркетника» сейчас занимаются исследовательские центры Honda в Таиланде и Японии, которые используют в нем новейшую глобальную платформу PF2.

О каких-либо конкретных деталях относительно технической стороны машины пока говорить рано, но наиболее вероятным выбором двигателя для пока безымянного кроссовера считается 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, ставящийся сейчас на Elevate.

Вместе с тем, существует версия, согласно которой в Honda могут рассмотреть возможность оснастить свою новинку гибридной трансмиссией. Она должна обеспечить машине достаточный запас мощности для перевозки семи пассажиров.

Появление нового недорогого 7-местного кроссовера «Хонды» ждут в 2027 году.