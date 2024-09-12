Honda анонсировала новый электрический скутер для бедных стран

Honda известна в России по большей части своими автомобилями, но у этой японской компании существует не менее доходное мотоциклетное подразделение. Помимо спортивных байков оно выпускает недорогие скутеры для развивающихся стран. На днях выяснилось, что вскоре в этом списке появится первая полностью электрическая модель, аудиторией которой станет широкая возрастная группа покупателей от 18 до 40 лет.

Никаких официальных подробностей о проекте пока не раскрыто, но в Сети уже появилось несколько тизеров новинки. Ожидается, что модель получит название Activa EV, а ее премьера состоится ориентировочно в декабре 2024 года.

СМИ пишут, что новый электрический скутер «Хонды» получит аэродинамичным дизайн с широким передним «фартуком», светодиодной фарой и плоским сиденьем, а также сенсорный дисплей и полностью цифровую комбинацию приборов. Что касается списка оснащения, то в него точно войдет навигация.

Характеристики нового батарейного скутера Honda сейчас засекречены, однако есть предположение, что его аккумулятор обеспечит этой модели запас хода примерно в 100-150 километров.

В угоду цены скутер может получить телескопические вилки спереди и регулируемую по преднатягу заднюю подвеску с моноамортизаторами.

Спереди расположатся дисковые тормоза, а сзади, скорее всего, будут установлены барабанные.

В продажу новинка мотоциклетного подразделения Honda поступит в феврале 2025 года и будет предлагаться на рынках развивающихся государств.