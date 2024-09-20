ДомойАвтоновости сегодняHonda выпустит новое поколение внедорожника Passport: первые изображения

Honda выпустит новое поколение внедорожника Passport: первые изображения

Он изменится почти до неузнаваемости

Текст: Алексей Шмидт
2024 09 20 11.54.37 1

Японский автопроизводитель Honda близок к премьере новой генерации своего внедорожника Passport. Анонс модели состоялся еще этим летом, когда в Сеть выложили ее первый тизер. А теперь, используя шпионские фото и затемненные официальные рекламные изображения, цифровые художники подготовили рендер этого автомобиля, позволяющий рассмотреть машину во всей красе.

Снимок экрана 2024 09 20 в 12.08.11
Официальный тизер нового Honda Passport

Взглянув на получившееся изображение и сравнив его с дизайном нынешнего «Пасспорт» можно сразу же заметить, что машина преобразится кардинальным образом. От сглаженных линий актуального внедорожника не останется и следа – автомобиль получит брутальный силуэт с обилием грубых форм.

Профиль следующей генерации Passport будет напоминать линейку Toyota Land Cruiser актуального поколения, а передняя часть получит переделанные капот, оптику, решетку радиатора и собственный бампер с большой выкрашенной в серебристый цвет «губой».

Читают на Daily-Motor.Ru
2024 09 20 11.56.08 1
Рендер нового поколения Honda Passport

Венчать общую картину предстоит массивным рейлингам на крыше и 4-угольным пластиковым накладкам на колесных арках, перетекающим в защиту порогов.

Как изменится Honda Passport с переходом в новую генерацию пока неизвестно. Актуальный внедорожник сейчас продается в США с 3,5-литровым бензиновым «атмосферником», работающим в связке с девятидиапазонным «автоматом». 

Презентовать новинку японцы собираются до конца 2024 года. 

Фото:Enhance_Cars

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+