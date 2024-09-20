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Аналог BMW X6 из Кореи начали продавать в России

Daily-Motor.ru раскрыл их стоимость

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер BMW X6 носит культовый статус во всей линейке баварского автопроизводителя и является одним из самых желанных автомобилей в гамме компании, но постепенно у него становится все больше конкурентов. Один из них был представлен в прошлом году и он родом из Кореи. С недавнего времени отдельные его экземпляры стали доступны и для российских покупателей.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга отечественных сайтов-классифайдов, в РФ начали продавать новые кроссоверы Genesis GV80 Coupe. Это купеобразные «паркетники», по формату представляющие собой аналоги BMW X6. Сначала они появились у себя на родине в Корее, летом 2024 года стартовали их продажи в США, а теперь они в обход санкций смогли добраться и до российского рынка.

Длина купеобразной версии вседорожника Genesis GV80 составляет почти 5 метров, ширина достигает отметки в 2 метра, а расстояние между осями равно 2,9-метрам. 

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Приехавшие в РФ машины укомплектованы одинаковым 3,5-литровым бензиновым мотором V6, который выдает 375 лошадиных сил. У этой модели существует еще более производительная версия 3,5 e-Supercharger на 409 «сил», но до России она не добралась. 

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Ценник на корейский аналог BMW X6 впечатляет. За новые машины, ввезенные по параллельному импорту, просят от 10 миллионов 930 до 15 миллионов 900 тысяч рублей. Это примерно столько же, сколько стоят оригинальные баварские кросс-купе. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Genesis

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