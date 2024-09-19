В Россию начали ввозить знаменитый японский «рамник»: у него на 2 двери больше, чем все привыкли

В России, как и во всем мире, внедорожник Suzuki Jimny долгое время был известен как 3-дверка. Машина носила статус бестселлера и продавалась неплохими тиражами даже несмотря на высокий ценник. Но не так давно у «Джимни» появилась новая версия, о которой мало кто знает.

Речь идет о 5-дверном варианте этого «рамника», который сначала стал доступен в Индии, а затем и в других странах (в Африке и на Ближнем Востоке). Оттуда такие машины, как выяснил Daily-Motor.Ru, недавно начали ввозить в Россию.

В ходе мониторинга отечественных классифайдов было выявлено более десяти предложений Suzuki Jimny в пятидверном кузове в РФ. Все они опубликованы одним крупным «серым» дилером, обладающим сетью автосалонов по всей стране, которая торгует параллельно импортированными машинами.

5-дверный Jimny отличается от оригинальной модели не только двумя дополнительными дверьми сзади, но и растянутым на 34 см кузовом и колесной базой. Благодаря этому решению инженерам Suzuki удалось устранить один из главных минусов их внедорожника – отсутствие достаточного пространства для ног пассажиров «галерки» и практически как такового багажного отделения.

Технически машина ничем не отличается от 3-дверки и оснащена атмосферным 1,5-литровым бензиновым мотором, сопряженным с классическим 4-скоростным «автоматом» и системой честного полного привода (с жестко подключаемым передним мостом и «понижайкой»).

Сколько стоит такой внедорожник? Разброс цен на него составляет почти миллион. За самые недорогие комплектации 5-дверного Jimny у нас просят от 3,7 миллиона рублей, тогда как за «топовые» варианты машины придется отдать 4,4 миллиона рублей.