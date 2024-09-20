Раскрыт интерьер нового испанского кроссовера Cupra Terramar

Компания Cupra, базирующаяся в Испании, расширяет свой модельный ряд новым кроссовером, который увеличит гамму SUV автопроизводителя из Барселоны. Автомобиль получит название Terramar и окажется намного крупнее «паркетника» Formentor, а также будет доступен с мощными двигателями внутреннего сгорания и подзаряжаемыми гибридами. Как предстоит выглядеть машине внешне уже известно, а теперь на первых изображениях показали и ее интерьер.

Как видно на фирменных картинках, дизайн передней панели Terramar будет сильно напоминать другие модели бренда Cupra, в том числе рестайлинговые Formentor и Leon. «Торпедо» будет обладать тремя уровнями, верхний из которых займет цифровая комбинация приборов, второй – матовые алюминиевые вставки и воздуховоды кондиционера, а третий – 12,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Рулевое колесо машины будет опираться на дизайн других Cupra, тогда как центральный тоннель у Terramar окажется собственным без традиционного селектора трансмиссии (переключения будут осуществляться с помощью кнопок, расположенных рядом с водителем).

Сиденья автомобиля изготовят из полимерного волокна, разработанного в сотрудничестве с компанией Seaqual. Благодаря увеличенным размерам для пассажиров сзади предусмотрят гораздо больше свободного пространства, чем у модели Formentor.

Объем багажника новинки составит от 540 до 630 литров в варианте с двигателем внутреннего сгорания, в то время как аккумуляторные гибриды будут иметь меньшие цифры – от 400 до 490 литров в зависимости от положения спинок задних сидений.