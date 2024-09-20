JAC представил новый полностью электрический хэтчбек с непроизносимым названием

Китайская автомобильная марка JAC провела официальную презентацию своего нового полностью электрического хэтчбека, которому досталось замысловатое название. Имя машины пишется как Ytterby. И как его произносить сложно сказать не только в России, но и даже в англоязычных странах.

Пятидверка JAC представляет собой 5-местный автомобиль, который будет продаваться в двух вариантах: Air 405 и Pro 505. В случае с первым запас хода машины составит 405 километров, а со вторым – 505 км.

Новинка JAC получит под капот несколько модификаций электромоторов. Младшие хэтчбеки будут приводиться в движение 94-сильным агрегатом (135 Нм), тогда как более дорогие 134-сильным (175 Нм). Емкость аккумулятора исполнения Air 405 составит 41 кВт/ч, а версии Pro 505 – 51,5 кВт/ч.

В арсенал хэтчбека Ytterby войдет огромный панорамный люк длиной 1,45-метра, который предназначен для того, чтобы заливать салон естественным светом. 3-цветные колеса должны добавить машине дизайнерскую изюминку, а скрытые дверные ручки с электроприводом улучшить ее аэродинамику.

JAC Ytterby будет поддерживать быстрое зарядное устройство постоянного тока, способное восполнить заряд батареи с 30 процентов до 80 за 30 минут. При пополнении запаса аккумулятора от стационарной розетки это займет от 7,5 до 9 часов.

В продажу новинка JAC поступит в ближайшие месяцы и будет предлагаться не только в Китае, но и в странах Юго-Восточной Азии.