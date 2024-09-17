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Самый крепкий кроссовер в 2024 году делает не Honda и даже не Toyota

Он родом из США

Текст: Алексей Шмидт
2024 Chevy Equinox Side 2 1

Когда кто-то говорит о надежных кроссоверах, первое, что приходит в голову большинству, это автомобили Honda и Toyota. Эти бренды обладают выдающейся репутацией и заслужили ее выпуском прочных машин на протяжении десятилетий.

Но, как оказалось недавно, оба этих автопроизводителя далеко не лучшие по надежности в сегменте кроссоверов, где победителем оказался один малоизвестный в России американский вседорожник от компании Chevrolet.

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Согласно исследованию, проведенному изданием «J.D.Power», наиболее крепким SUV в 2024 году является не Toyota RAV4 и не Honda CR-V, а Chevrolet Equinox. Североамериканский «паркетник» набрал в последнем рейтинге авторитетных аналитиков 90 баллов из 100 в категории «надежность». Это одна из самых высоких оценок за всю историю такого ТОП-а.

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Для сравнения, кроссовер Honda CR-V 2024 заработал в этом же исследовании за надежность только 84 балла, а Toyota RAV4 и вовсе всего 80 баллов. 

2024 Chevrolet Equinox EV 3LT 120 1

Итоговая оценка для каждого из представителей сегмента SUV складывалась из отзывов на него реальных владельцев и основывалась на типе и количестве технических проблем, с которыми сталкиваются обладатели той или иной модели.

Эксперты учитывали абсолютно все недостатки машин, начиная от качества их окраски до работы электроники, двигателя, трансмиссии и долговечности материалов в салоне. 

Фото:Chevrolet

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