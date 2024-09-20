Рестайлинговый Kia Sportage показал свое новое лицо

Корейский автопроизводитель Kia приближается к официальной премьере обновленной версии своего популярного кроссовера Sportage. Новинка все чаще попадает в камеры фотошпионов и это дает основания полагать, что до ее премьеры остается совсем немного времени.

Дизайнеры популярной в Корее студии «NYMammoth» уверены, что знают, как будет выглядеть Sportage с рестайлингом. Накануне они выпустили очередную свою работу, на которой сняли с прототипов этой модели, проходящих тесты в камуфляже, всю маскировку, показав, как они могут выглядеть спереди.

Как видно на получившихся рендерах, фронтальная часть нового «Спортейджа» позаимствует ряд решений у «старшего» Kia EV9. В их числе система освещения Starmap.

Этот элемент дизайна должен не только повысить эстетическую привлекательность машины, но и улучшить видимость на дороге, а значит и безопасность модели. Замысловатые, похожие на созвездия узоры, будут предназначены не только для показухи – они послужат практической цели, сделав машину более заметной для других водителей и пешеходов.

Помимо оптики обновленный Sportage может получить другую решетку радиатора и переделанный передний бампер, а также обзавестись новой светотехникой сзади, которую на этих рендерах не показали. А еще заметно преобразиться в салоне, где появится новая мультимедийная система с тремя экранами.

Технически автомобиль, скорее всего, не изменится, но все же имеет шансы получить новые варианты гибридной силовой установки или даже полностью электрическую версию.

Презентация машины может состояться уже в конце этого – начале 2025 года.