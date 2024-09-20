Второе поколение Hyundai Palisade показано на предфинальных изображениях

Появившийся в 2018 году в линейке Hyundai флагманский кроссовер Palisade за эти годы успел пережить плановый рестайлинг, а теперь его ждет полноценная смена поколения. Как корейский 3-рядный вседорожник изменится с переходом во вторую генерацию накануне показали дизайнеры студии «NYMammoth», известные своими близкими к реальности рендерами.

В основу предфинальных изображений нового Palisade легли его шпионские фото, сделанные в разное время на дорогах Южной Кореи. Сопоставив всё, что только можно было, цифровые художники уверены, что во втором поколении «Палисад» сменит оформление передней части кузова, получит другие боковины и новую корму, оказавшись совершенно непохожим на своего предшественника.

Изменения в экстерьере новинки включат в себя появление у машины новой светотехники, которая получит вертикальную форму и будет состоять из двух состыкованных между собой блоков (основных фар и светодиодных ДХО). Между ними расположится LED-полоса, а также прямоугольная затемненная решетка радиатора.

Крылья автомобиля примут на себя новые оквадраченные выштамповки, в то время как линия бокового остекления будет практически на 100-процентов срисована с британского Range Rover.

Слухи говорят о том, что в новом поколении Palisade избавится от 3,8-литрового ДВС на 290 лошадиных сил. Вместо него корейский вседорожник получит под капот 3,5-литровый 380-сильный агрегат, которым уже комплектуют его предшественника на некоторых рынках.

Кроме него можно рассчитывать на появление в списке доступных моторов для машины 2,5-литрового турбодвигателя и его гибридной версии с отдачами в 290 и 335 лошадиных сил соответственно.

Презентация новинки Hyundai должна состояться в конце 2024 года, но продажи второй генерации Palisade начнутся только в 2025-м.