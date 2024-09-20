Раскрыт секрет, как заставить автомобили Honda, Acura, Toyota и Lexus проехать 500 тысяч км

Автомобили Honda, Acura, Toyota и Lexus известны своей невероятной надежностью, но даже она не безгранична. Далеко не всем из их владельцев удается проезжать без каких-либо технических неисправностей на протяжении многих сотен тысяч километров.

Сайт «Motorbiscuit» провел опрос автомехаников в США, работающих преимущественно с японскими автомобилями, и выяснил один простой способ, который по мнению большинства из них способен заставить современные машины Honda, Acura, Toyota и Lexus проехать без поломок до полумиллиона километров.

По словам экспертов, секретом номер один для почти гарантированной долговечности автомобиля любого из перечисленных японских брендов, является сокращение интервала замены моторного масла, причем не на сотни километров, а в два раза.

К примеру, если автопроизводитель рекомендует менять масло в двигателе один раз в 15 тысяч километров, то заокеанские механики советуют не ждать так долго и делать это раз в 7 тысяч км.

Объясняется это следующим образом: «По мере старения автомобили сильнее зависят от качественного масла, чтобы суспензировать побочные продукты длительной нагрузки на внутренние детали мотора. Таким образом, если менять масло недостаточно часто, то можно непреднамеренно заставить двигатель работать на уже потерявшем все свои свойства лубриканте».

При этом механики отмечают, что далеко не все современные автомобили способны дожить до отметки в 500 тысяч км пробега даже если будут сокращать интервалы замены масла в двигателе. Это связано с тем, что за такой большой километраж в них могут возникнуть проблемы, не связанные с работой мотора.