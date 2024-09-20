Apple запатентовала умное лобовое стекло для автомобилей

Еще недавно Apple собиралась выпустить свой собственный автомобиль, но впоследствии отказалась от этой идеи. Впрочем, это совсем не значит, что инженеры компании полностью отказались от исследований и разработок решение и систем, связанных с машинами.

Недавно выяснилось, что крупнейшая мировая корпорация, специализирующаяся на создании электронных гаджетов, запатентовала так называемое умное лобовое стекло.

В документе, выложенном в открытый доступ, говорится следующее: «в обычном транспортном средстве зеркала расположены отдельно от переднего лобового стекла, поэтому водитель должен отводить взгляд от дороги, чтобы проверить зеркала перед сменой полосы движения, торможением или выполнением других действий. Когда пользователь отводит взгляд от переднего ветрового стекла, чтобы проверить зеркала, риск ДТП увеличивается».

Цель разработки Apple состоится в том, чтобы снизить эту опасность путем превращения всего лобового стекла в своего рода проекционный дисплей, который отображает изображения с боковых зеркал ближе к центральной части. В патенте поясняется:

«Экраны на переднем ветровом стекле могут быть настроены на отображение изображений, снятых камерами автомобиля. Например, левая камера может быть установлена с левой стороны для отображения изображения сзади в реальном времени, к примеру, с помощью зеркала заднего вида. И то же самое с правой стороны. Они также способны отображать изображения с высоты птичьего полета».

Возможности такой технологии огромны, но и другие компании уже работают в этом направлении. В теории система могла бы проецировать информацию с навигатора прямо на дорогу, как если бы это было устройство дополненной реальности.

Появится ли эта передовая разработка Apple на настоящих автомобилях пока неизвестно.