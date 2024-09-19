Автомеханик назвал ахиллесову пяту французских автомобилей

В мире бытует мнение, что самые надежные автомобили выпускают в Японии, но многие с ним не согласны и даже утверждают, что такие машины делают в Европе. Вот только в этот список точно не входит продукция французских марок, которая за многие годы зарекомендовала себя как одна из самых проблемных в «Старом Свете».

Накануне автомеханик Дэйв Харрисон с многолетним стажем, давший интервью британскому изданию «Express», назвал главную причину, по которой французские автомобили лучше обходить стороной, особенно когда они продаются на вторичном рынке. По словам сервисмена, все дело в том, что он постоянно видит их на своей работе с вышедшей из строя электрикой. И это часто отправляет их под списание:

«Не покупайте французскую машину. У французских автомобилей есть одна большая проблема – электрика. В них всегда ломается электрика. Они построены по-французски. Это своего рода менталитет. И они ненадежны».

В комментариях многие согласились с экспертом, рассказавшие о своем негативном опыте эксплуатации автомобилей французских марок. Один из пользователей Сети написал:

Другой комментатор заявил, что «французские автомобили – это настоящий парадокс, у меня было их 3. Один оказался полным хламом, а другие работали нормально».

С ним оказался согласен еще один читатель журнала, рассказавший, что он спросил у водителя эвакуатора, какие автомобили стоит избегать, на что тот ответил: «все французские и современные машины».