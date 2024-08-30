Можно ли избежать фронтальной аварии, если включить на ходу заднюю передачу?

Многим знакомы фильмы франшизы «Форсаж», где герои ловко управляются с техникой и порой уходят от аварий, используя нестандартные методы вождения. Вот только с реальностью большинство из них не имеет ничего общего.

На днях один из пользователей соцсети «Reddit» поделился с читателями форума своим опытом, рассказав, как попытался затормозить, включив во время движения вперед на механической коробке передач заднюю передачу:

«Я ехал по скользкой дороге и впереди был знак «Стоп». Машина не тормозила и двигалась к обрыву. Я включил заднюю передачу, нажал на полный газ, и трансмиссия сломалась».

Этот метод остановки не может работать, поскольку перед тем, как машина сможет начать двигаться назад, ей нужно остановиться при движении вперед. И нет никакого другого способа остановить движение вперед быстрее, чем использование тормозов.

С мужчиной, поделившимся своим печальным опытом, произошло примерно следующее. Двигатель не смог подавить тягу и поступательный импульс и буквально уничтожил трансмиссию машины.

Так что ответом на вопрос: «возможно ли избежать фронтальной аварии, если включить на ходу заднюю передачу» будет научно доказанное НЕТ! Более того, это почти со 100-процентной вероятностью выведет из строя коробку передач машины.