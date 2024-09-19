Bugatti можно купить за 350 долларов: и это не шутка

Французский автопроизводитель Bugatti известен своими супер и гиперкарами, которые бьют рекорды скорости и стоят умопомрачительных денег. Но, как оказалось, купить его продукцию можно и за вполне приземленные суммы, вот только это будет совсем не автомобиль.

Помимо машин компания выпускает электрический самокат, который носит название 10 Max. Накануне его начали продавать по сниженной цене в 350 долларов (32 тысячи рублей) вместо 1600 долларов ранее (148 тысяч рублей).

10 Max вдохновлен самым быстрым в мире серийным автомобилем Chiron и посвящен 110-летию бренда. Изготовленный в сотрудничестве с нью-йоркской компанией Bytech International. У него магниевая рама и аккумулятор на 36 В, весь 15,8 кг, а также электрический двигатель, выдающий до 1000 Вт, что гарантирует почти «молниеносное» ускорение.

Самокат умеет преодолевать уклоны до 18 градусов, а также обладает дальнобойностью на уровне 60 километров на полностью заряженной батарее.

В оснащение двухколесного транспортного средства входят 10-дюймовые диски и сложная система подвески, гарантирующая комфорт даже при передвижении по неровным поверхностям.

Внешне отличить самокат Bugatti от других можно будет по сложной системе освещения, которая включает в себя светодиодную полосу, проходящую вдоль всей стороны платформы и характерный арочный задний фонарь.