Самый надежный японский автомобиль в мире теперь и в России 

Японский автопроизводитель Honda за десятилетия своего существования зарекомендовал себя как компания, выпускающая очень крепкие машины. Но в ее линейке имеется одно авто, которое способно дать фору по этому показателю не только родственникам по модельному ряду, но и другим «японцам». На днях выяснилось, что теперь такая машина доступна и в России.

Редакция Daily-Motor.Ru выяснила, что в России начали продавать новые экземпляры Honda Civic. Автомобили без пробега выставлены несколькими «серыми» автодилерами в Санкт-Петербурге.

Машины представлены как в варианте седан, так и хэтчбек. На выбор покупателей есть сразу две моторные версии Civic – c 1,5-литровым ДВС на 182 л.с., а также с гибридом на базе 2-литрового двигателя, максимальная отдача которого равна 203 лошадиные силы. Ассистирует обоим бесступенчатая вариаторная коробка передач и передний привод.

Цена седана составляет 3 миллиона 550 тысяч рублей, но хэтчбек стоит дороже – 3 миллиона 950 тысяч рублей.

Интересный момент, касающийся Honda Civic, раскрылся совсем недавно. Авторитетный журнал «Nasdaq» опубликовал статью, в которой назвал эту модель самым надежным японским автомобилем на рынке, опередив по уровню безотказности родственный Honda Accord, Toyota Corolla, Toyota Camry, Mazda MX-5 Miata и Toyota Prius.