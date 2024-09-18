Toyota наконец-то построит Supra с двигателем V8, которую все так долго ждали

Toyota Supra, включая ее пятое и нынешнее по счету поколение, стала популярна благодаря своим рядным шестицилиндровым двигателям. Самым известным среди них был и будет мотор 2JZ-GTE. Это мощный силовой агрегат с турбонаддувом (он также предлагался в атмосферной версии), который имел огромный потенциал для улучшения производительности. С относительной легкостью некоторым тюнерам удавалось снимать с него более 1000 лошадиных сил.

Впрочем, многие эксперты сходились во мнении, что спортивные модели Toyota не запоминаются, поскольку не ассоциируются с мотором V8. Поняв это, японский автопроизводитель все-таки решил построить Supra с таким двигателем. Вот только ездить на ней по общественным дорогам не получится.

Пресс-служба Toyota сообщила, что собирается установить мотор V8 в GR Supra, но не в дорожную версию этой модели, а в машины, предназначенные для Чемпионата Австралии в категории суперкаров. В этих соревнованиях «Супра» будет бороться с такими моделями как Ford Mustang и Chevrolet Camaro.

Автомобиль, который в настоящее время находится в разработке, будет соответствовать стандартам GEN3 чемпионата Австралии по суперкарам. Он был спроектирован компанией Toyota Australia в Альтоне, и самой интересной частью этого амбициозного проекта является его «механика».

Под капотом инженеры заменят рядный шестицилиндровый двигатель BMW на атмосферный 5,0-литровый V8 производства Lexus. Этот двигатель, известный как 2UR-GSE, основан на алюминиевом блоке с четырьмя кулачками, который в настоящее время встречается в уличных моделях LC 500 и RC-F. Он же приводил в движение раллийную версию Hilux, покорившую «Дакар» в 2019 году.

Технические характеристики этой Toyota GR Supra с двигателем V8, которая будет участвовать в чемпионате Австралии по суперкарам с 2026 года, компания раскроет чуть позже.