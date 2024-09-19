В ГАИ напомнили водителям, как этой осенью избежать столкновения с дикими животными

С наступлением осени количество поездок для большинства автовладельцев резко возрастает, что увеличивает шансы попасть в ДТП. Но опасаться стоит как других участников дорожного движения, так и диких животных, которые могут перебегать проезжую часть и оказаться для водителя полной неожиданностью. Представители ГАИ опубликовали для автомобилистов России инструкцию, как избежать инцидентов с природными обитателями.

Первое, на что стоит обратить внимание водителям, в Госавтоинспекции называют знак «Дикие животные». Как правило, его устанавливают в тех местах, где существует максимально высокая вероятность появления на дороге кабанов, косуль или лосей.

Эксперты ГАИ утверждают, что соблюдение ряда правил позволит заметно снизить шансы наезда на диких животных, либо же сократить их последствия.

Быть особенно внимательным в отдельные периоды суток

Дикие животные, как правило, проявляют активность на рассвете и закате. Чаще всего они передвигаются в сумерках или в темноте. В это время лучше быть особенно внимательным и двигаться на безопасной скорости.

Помнить, что животные нередко передвигаются стаями

Увидев впереди животное, которое пересекает дорожную часть, необходимо безопасно снизить скорость, а также не забывать, что вместе с ним могут быть и другие особи, ведь обитатели леса часто осуществляют миграцию группами.

Не привлекать внимание

Не стоит использовать звуковой сигнал, чтобы дать лесному обитателю о себе знать, особенно если он находится на обочине. Существует вероятность, что испугавшись животное начнет вести себя неадекватно или в попытках защитить себя даже проявит агрессию.

Соблюдать безопасный скоростной режим

И, пожалуй, одно из самых важных правил – не торопиться. Слишком быстрая езда не позволит вовремя и должным образом среагировать на внезапное появление перед машиной животного.

Эксперты ГАИ призывают опасаться крупных животных, таких как лоси, которые из-за больших габаритов и веса способны спровоцировать аварию с серьезными последствиями для автомобиля, водителя и его пассажиров. А если такой инцидент все-таки произошел, то важно сообщить об этом в дорожную полицию, которая вызовет на место аварии сотрудников охотинспекции.