В Россию стартовал ввоз бюджетного кроссовера Kia, который здесь никогда не продавался

Корейский автопроизводитель Kia больше не предлагает свои автомобили в России официально и не собирает их на местных заводах. Вместо этого такие машины поступают к нам по альтернативным каналам ввоза, в которых сама компания никак не фигурирует. Это позволяет периодически завозить в РФ модели, которые раньше здесь никогда не продавались.

На днях модельная линейка Kia в РФ пополнилась еще одним представителем «серого» импорта. Им оказался кроссовер, предназначенный для развивающихся стран, который на многих рынках считается самым бюджетным SUV этого бренда.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, в Россию стартовал ввоз кроссоверов Kia Sonet. Это совершенно новые машины, которые только недавно пережили обновление (в марте этого года). Их пробег равен околонулевой отметке, а оснащение включает в себя 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый «атмосферник», выдающий 115 лошадиных сил мощности.

В паре с двигателем работает вариатор, а привод может быть только передним (полный в случае с этой моделью не предусмотрен в принципе).

Цена новых кроссоверов Kia Sonet, ввезенных в Россию по параллельному импорту, начинается от 2 миллионов 500 тысяч рублей.