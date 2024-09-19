Премиальная Lada Vesta будет стоить как Toyota Camry из прошлого? На «АвтоВАЗе» опровергли цифру в 3+ миллиона рублей

Одним из самых интересных инфоповодов в российском сегменте автомобильного интернета сегодня стало оглашение цены на удлиненный седан Lada Vesta, который получит название Aura. 4-дверка бизнес-класса, судя по заявлению главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова в интервью отечественным журналистам, будет стоить дороже 3 миллионов рублей.

Новость сразу же вызвала ажиотаж в прессе, а многие сравнили эту сумму с ценовой планкой знаменитой Toyota Camry прошлых лет. Но спустя некоторое время на «АвтоВАЗе» отреагировали на такие посты, пообещав, что лимузин на базе «Весты» окажется дешевле.

Представители пресс-службы российского автогиганта сообщили, что ни о каких цифрах в 3+ миллиона рублей речи не идет, а журналисты просто неверно интерпретировали слова президента компании.

Утверждается, что Lada Aura будет стоить от 2 миллионов 600 до 2 миллионов 800 тысяч рублей, а машины с ценой более 3 миллионов рублей будут представлять собой наиболее оснащенную комплектацию модели, в которой задействуют компоненты, заимствованные у люксового бренда Aurus.

В их число, судя по последним слухам, входят: акустическая система премиального класса, отделка салона из кожи, а также задние кресла с функциями электрорегулировки и массажа.

Выпуск Lada Aura собираются начать до конца сентября.