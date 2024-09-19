Гибридный Tank 300 назвали зверски дешевым конкурентом Toyota Land Cruiser 

В России внедорожник Tank 300 дебютировал еще в прошлом году, а с начала этого года у этой модели появилась подзаряжаемая гибридная версия, которая пока официально недоступна для нашего рынка. На днях авторитетный журнал «Motor1» назвал эту модель конкурентом более крупного по размерам Toyota Land Cruiser.

В статье британских экспертов, озаглавленной как: «Tank 300 Hybrid – зверски дешевый конкурент Toyota Land Cruiser», машину называют пробивным внедорожником китайского происхождения, который выделяется прочной конструкцией и доступной ценой:

«У него квадратные формы, решетка радиатора, выполненная в стиле ретро, круглые фары и выпуклые колесные арки.

Авантюрного духа машине придают рейлинги на крыше и 18-дюймовые колесные диски, а задняя дверь с нависающим на ней запасным колесом, напоминает Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-Class и Toyota Land Cruiser, не говоря уже о Suzuki Jimny и Ford Bronco».



Западных журналистов впечатлили в том числе размеры Tank 300. К примеру, длина внедорожника в 4760 мм оказалась похожа на модели Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Peugeot 5008, Renault Espace или Skoda Kodiaq.

Не обошли стороной авторы заметки и техническую сторону автомобиля, выделив его 2-литровый бензиновый мотор GDI с турбонаддувом мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором на 105 лошадиных сил и литий-ионным аккумулятором емкостью 1,75 кВт. Он развивает совокупную мощность 345 лошадиных сил и работает в паре с 9-диапазонной автоматической трансмиссией и системой интеллектуального полного привода.

Кроме того, зарубежным экспертам понравились геометрические характеристики машины, в частности ее угол въезда 33°, подфюзеляжный угол 23,1° и угол съезда 34°, а также максимальная глубина проезда брода в 700 мм.

А еще они отметили динамику автомобиля и его оснащение:



«С места до 100 километров в час гибридный «Танк 300» разгоняется за 8,1-секунды, а его оснащение включает в себя блокировку дифференциала и круиз-контроль для бездорожья».

В завершении статьи журналисты посетовали, что китайский автомобиль сейчас доступен лишь на некоторых западных рынках, в том числе в Новой Зеландии, где за него просят всего 36 тысяч долларов или 3,3 миллиона рублей.