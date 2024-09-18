В Россию едет огромный рамный внедорожник популярного бренда

Компания Haval постепенно расширяет количество своих моделей, представленных в России. Причем многие из них сейчас собираются на территории нашей страны. Но вскоре и без того широкий список автомобилей этого популярного китайского бренда (принадлежит концерну Great Wall) пополнится очередным представителем класса SUV.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, Haval готовится к началу поставок на российский рынок нового внедорожника с рамной конструкцией. Машина носит имя H5 и построена на модульной платформе, лежащей в основе утилитарного пикапа Poer King Kong.

Автомобиль будет иметь длину в 5,2-метра, а его колесная база растянется на 3,1-метра. Оснащение машины уже известно. Предлагать ее будут только в пятиместном варианте, а также в двух моторных версиях – с бензиновым «наддувным» двигателем на 200 л.с., а также с «дизелем», выдающим 150 «лошадок». Ассистировать обоим предстоит 8-скоростному «автомату» и подключаемой полноприводной системе.

В арсенал базовой комплектации H5 для России войдут такие прелести цивилизации как цифровая «приборка», мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, электропривод водительского кресла, климатическая система и камера на 360 градусов.

В самом «топовом» варианте машина предложит своим владельцам адаптивный «круиз», электрический привод багажника, а также панорамную крышу.

Несмотря на то, что новинка еще не вышла в продажу, цены на нее в России уже известны. За ввозимые официально Haval H5 у нас будут просить от 3,7 до 4,3-миллиона рублей.