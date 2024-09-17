Toyota подтвердила работу над совершенно новым Hilux

Слухи о том, что Toyota готовится к выпуску нового поколения пикапа Hilux, оказались правдивыми. Накануне один из топ-менеджеров японского автопроизводителя косвенно подтвердил начало разработки такого автомобиля, а также пообещал, что в скором времени грядут большие новости, связанные с этим проектом.
Вице-президент Toyota по продажам и маркетингу в Австралии Шон Хэнли в интервью местному изданию «CarsGuide» заявил следующее:
Ранее сообщалось, что совершенно новый Toyota Hilux может увидеть свет менее, чем через 12 месяцев, то есть до окончания 2025 года.
Сохранит ли он свой дизельный двигатель пока неизвестно, но в качестве одного из вариантов силовых установок журналисты называют бензиново-гибридный агрегат i-Force Max, который уже используется в некоторых моделях компании, а вскоре дебютирует и в бестселлере Land Cruiser Prado.
Он сочетает в себе 2,4-литровый турбобензиновый мотор, связку которому составляет электродвигатель мощностью 49 лошадиных сил. Совокупная отдача установки равна 330 л.с. и 630 Нм крутящего момента.
Двигатель должен оказаться одновременно мощным и эффективным, а также обеспечить Hilux буксировочную способность в 2,7-тонны.