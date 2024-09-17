Toyota подтвердила работу над совершенно новым Hilux

Слухи о том, что Toyota готовится к выпуску нового поколения пикапа Hilux, оказались правдивыми. Накануне один из топ-менеджеров японского автопроизводителя косвенно подтвердил начало разработки такого автомобиля, а также пообещал, что в скором времени грядут большие новости, связанные с этим проектом.

Вице-президент Toyota по продажам и маркетингу в Австралии Шон Хэнли в интервью местному изданию «CarsGuide» заявил следующее:

«Мы, разумеется, не отказываемся от Hilux. Я могу вам это подтвердить. Сейчас у нас много всего происходит, но сегодня я ничего не могу объявить официально».

Ранее сообщалось, что совершенно новый Toyota Hilux может увидеть свет менее, чем через 12 месяцев, то есть до окончания 2025 года.

Сохранит ли он свой дизельный двигатель пока неизвестно, но в качестве одного из вариантов силовых установок журналисты называют бензиново-гибридный агрегат i-Force Max, который уже используется в некоторых моделях компании, а вскоре дебютирует и в бестселлере Land Cruiser Prado.

Он сочетает в себе 2,4-литровый турбобензиновый мотор, связку которому составляет электродвигатель мощностью 49 лошадиных сил. Совокупная отдача установки равна 330 л.с. и 630 Нм крутящего момента.

Двигатель должен оказаться одновременно мощным и эффективным, а также обеспечить Hilux буксировочную способность в 2,7-тонны.