Nissan обновит бюджетный кроссовер размером с Lada Xray

Субкомпактный кроссовер Nissan Magnite появился в гамме компании в 2020 году, став одним из самых дешевых «паркетников» в своем классе. В какой-то момент его дизайн даже запатентовали в России, но на наш рынок автомобиль так и не вывели. Сейчас эту модель ожидает фейслифтинг, который запланирован на следующий месяц.

Как пишет издание «Autocar», модернизированный Nissan Magnite увидит свет 4 октября, то есть меньше, чем через 30 дней. Производством машины, как раньше, будет заниматься индийский завод компании, с которого компактные кроссоверы отправляются не только в местные дилерские центры, но и за границу.

Журналисты прогнозируют, что с рестайлингом Magnite переживет незначительные косметические изменения, но механически останется прежним автомобилем.

Фейслифтинг должен привнести в его экстерьер переработанный передний бампер и решетку радиатора, а также новую подпись светодиодных дневных ходовых огней и колесные диски нового дизайна.

Что касается техники, то здесь все должно остаться так, как было прежде. В наличии будут доступны литровый бензиновый атмосферный мотор и его турбоверсия, выдающие 72 и 100 лошадиных сил соответственно. Пару им составят 5-скоростная МКПП и автоматизированная трансмиссия AMT.

Ожидается, что с обновлением этот кроссовер Nissan впервые получит версию с левым рулем для экспортных рынков с правосторонним движением. Не исключено, что в перспективе они смогут добраться до России (по схеме «серого» импорта).