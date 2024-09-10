18-летний Honda Accord, проехавший больше полумиллиона км, выставили на аукцион за мизерные деньги

Honda и Toyota построили свою репутацию на простоте, и, что еще более важно, надежности. Эти компании строят машины, которые предназначены для того, чтобы оставаться в рабочем состоянии на протяжении десятилетий. И выставленный накануне на аукцион седан Honda Accord с пробегом более полумиллиона километров одно из свидетельств этого неоспоримого факта.

Аукционный дом «JJ Kane» опубликовал свежий список лотов, в котором фигурирует Honda Accord 2006 года выпуска. Главной его особенностью, которая напрямую отражается на цене, является внушительный пробег – 422 тысячи миль или 680 тысяч километров.

Несмотря на 18-летний возраст и огромный по меркам современных машин километраж автомобиль находится в неплохом состоянии, но на его кузове видны некоторые дефекты, в том числе ржавчина.

Интерьер также имеет явные признаки старения и использования. На потолке заметны странные оспины, а центральный подлокотник настолько изношен, что его половина вытерлась до основания, став черной.

Под капотом автомобиля установлен 2,3-литровый мотор Honda K24A8 мощностью 166 лошадиных сил, своим примером доказавший, что ему нипочем километраж, переваливающий за отметку в 500 тысяч км.

Но интереснее цена такого странного аукционного лота. На момент написания этой статьи стоимость машины составляет всего 700 долларов или 64 тысячи рублей. До окончания торгов остается несколько часов.