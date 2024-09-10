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18-летний Honda Accord, проехавший больше полумиллиона км, выставили на аукцион за мизерные деньги

Японский седан отказывается отправляться на свалку

Текст: Михаил Романченко
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Honda и Toyota построили свою репутацию на простоте, и, что еще более важно, надежности. Эти компании строят машины, которые предназначены для того, чтобы оставаться в рабочем состоянии на протяжении десятилетий. И выставленный накануне на аукцион седан Honda Accord с пробегом более полумиллиона километров одно из свидетельств этого неоспоримого факта.

Аукционный дом «JJ Kane» опубликовал свежий список лотов, в котором фигурирует Honda Accord 2006 года выпуска. Главной его особенностью, которая напрямую отражается на цене, является внушительный пробег – 422 тысячи миль или 680 тысяч километров. 

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Несмотря на 18-летний возраст и огромный по меркам современных машин километраж автомобиль находится в неплохом состоянии, но на его кузове видны некоторые дефекты, в том числе ржавчина. 

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Интерьер также имеет явные признаки старения и использования. На потолке заметны странные оспины, а центральный подлокотник настолько изношен, что его половина вытерлась до основания, став черной. 

аккорд с пробегом больше 500 тысяч км

Под капотом автомобиля установлен 2,3-литровый мотор Honda K24A8 мощностью 166 лошадиных сил, своим примером доказавший, что ему нипочем километраж, переваливающий за отметку в 500 тысяч км. 

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Но интереснее цена такого странного аукционного лота. На момент написания этой статьи стоимость машины составляет всего 700 долларов или 64 тысячи рублей. До окончания торгов остается несколько часов. 

Фото:JJ Kane

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