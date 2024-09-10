Honda обновила кроссовер HR-V: он оказался копией японского Vezel

Honda сняла покровы с обновленного кроссовера Vezel в Японии еще в марте этого года, но на большинстве зарубежных рынков эту модель знают, как HR-V. Так что теперь пришел черед обновиться и ей.

После почти полугодичного ожидания рестайлинговый HR-V наконец-то добрался до Юго-Восточной Азии. Таиланд стал первым рынком, где начали продавать модернизированный компактный паркетник.

Изменения HR-V в обновленном варианте оказались идентичны тем, что были воспроизведены в новом японском кроссовере Vezel. Машине досталась более узкая решетка радиатора, измененная форма переднего бампера, а также переработанные кластеры задних фонарей.

Что интересно, японцам с их Vezel оказалась не положена версия RS, тогда как на других азиатских рынках родственный HR-V будут продавать в том числе в таком исполнении.

RS-вариант Honda отличается другим дизайном «гриля» с ромбовидным рисунком, а также бампером с уникальным передним «фартуком».

Внутри HR-V подвергся переработке центральной консоли, где появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой беспроводных соединений Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, под блоком управления климат-контролем теперь предусмотрена ниша для хранения мелочовки.

В Таиланде продавать новый Honda HR-V пока будут только с одним вариантом силового агрегата – e:HEV. Он сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый мотор, состыкованный с парой электрических двигателей. Суммарная мощность установки, работающей в связке с электромеханическим вариатором, равна 129 лошадиным силам и 253 Нм крутящего момента.