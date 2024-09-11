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Четвертое поколение Nissan Murano изменит кроссовер почти до неузнаваемости 

Опубликованы его новые рендерные изображения

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Nissan работает над свежей генерацией своего кроссовера Murano. Среднеразмерный «паркетник», имя которого заимствовано у одного из итальянских островов, в последний раз обновлялся в далеком 2018 году, так что в ближайшее время его ждет полноценный переход в новое поколение. Как эта модель может измениться внешне в рамках модернизации продемонстрировали независимые дизайнеры.

В основу рендеров нового Murano легли его шпионские фотографии, сделанные в течении этого лета. Экстерьер прототипов скрывался за камуфляжем, но цифровым художником удалось избавиться от маскировки с помощью фотошопа.

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Ожидается, что с переходом в четвертое поколение Murano станет ближе по дизайну к электрическому «паркетнику» Nissan Ariya. Новинка будет иметь аналогичные линии кузова и форму остекления по бокам.

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Спереди машине достанется двухэтажная оптика, где верхний блок будет отвечать за основной свет, а нижний, реализованный в форме горизонтальных штрихов, задействуют как дневные ходовые огни. 

rendering 2026 nissan murano is showcased from all angles inside and out in ritzy hues 8 1

Сзади новинку ждет появление фонарей новой формы, а также другого бампера, тогда как в салоне новый «Мурано» почти наверняка получит более современную переднюю панель со скрещенными экранами цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Остальные детали внутреннего убранства нового кроссовера включат в себя сенсорный блок управления климат-контроля, другой руль и селектор трансмиссии.

rendering 2026 nissan murano is showcased from all angles inside and out in ritzy hues 11 1

Ходят слухи, что четвертое поколение Murano будет спроектировано на той же платформе, что и раньше, но получит другой двигатель и трансмиссию. Вместо 3,5-литрового V6 под капотом новинки может расположиться мотор с «наддувом», а вариатор с большой долей вероятности будет заменен на классический гидротрансформатор (скорее всего 9-диапазонный).

Презентация реформенного кроссовера состоится в конце этого – начале следующего года. 

Фото:avarvarii, autoya

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