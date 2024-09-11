Четвертое поколение Nissan Murano изменит кроссовер почти до неузнаваемости 

Японский автопроизводитель Nissan работает над свежей генерацией своего кроссовера Murano. Среднеразмерный «паркетник», имя которого заимствовано у одного из итальянских островов, в последний раз обновлялся в далеком 2018 году, так что в ближайшее время его ждет полноценный переход в новое поколение. Как эта модель может измениться внешне в рамках модернизации продемонстрировали независимые дизайнеры.

В основу рендеров нового Murano легли его шпионские фотографии, сделанные в течении этого лета. Экстерьер прототипов скрывался за камуфляжем, но цифровым художником удалось избавиться от маскировки с помощью фотошопа.

Ожидается, что с переходом в четвертое поколение Murano станет ближе по дизайну к электрическому «паркетнику» Nissan Ariya. Новинка будет иметь аналогичные линии кузова и форму остекления по бокам.

Спереди машине достанется двухэтажная оптика, где верхний блок будет отвечать за основной свет, а нижний, реализованный в форме горизонтальных штрихов, задействуют как дневные ходовые огни.

Сзади новинку ждет появление фонарей новой формы, а также другого бампера, тогда как в салоне новый «Мурано» почти наверняка получит более современную переднюю панель со скрещенными экранами цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Остальные детали внутреннего убранства нового кроссовера включат в себя сенсорный блок управления климат-контроля, другой руль и селектор трансмиссии.

Ходят слухи, что четвертое поколение Murano будет спроектировано на той же платформе, что и раньше, но получит другой двигатель и трансмиссию. Вместо 3,5-литрового V6 под капотом новинки может расположиться мотор с «наддувом», а вариатор с большой долей вероятности будет заменен на классический гидротрансформатор (скорее всего 9-диапазонный).

Презентация реформенного кроссовера состоится в конце этого – начале следующего года.