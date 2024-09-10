Будущая Mitsubishi Delica (поколение D:6): что о ней известно

Одной из главных премьер Mitsubishi в сегменте SUV на ближайшие годы считается новая генерация знаменитого кроссвэна Delica.

Текущее поколение этой модели предлагается уже без малого 17 лет, а это значит что для этого нишевого автомобиля японской компании уже давно назрела глубокая модернизация. Что она привнесет вместе с собой в этот проект выяснил Daily-Motor.Ru, собрав всю известную на сегодняшний день информацию о новой Delica D:6.

В качестве отправной точки для проекта свежей генерации «Делики» (не путать с Delica Mini, не имеющей ничего общего с оригинальной моделью) выступит концепция D:X, презентованная в 2023 году на автосалоне в Токио.

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Инсайдеры предполагают, что у прототипа серийная модель унаследует футуристичный дизайн, который, возможно, слегка упростят, но сохранят основные детали, в том числе необычное оформление передних и задних частей кузова, высокий клиренс и продвинутый пластиковый обвес, перетекающий из бамперов в колесные арки и дверные накладки.

Существенному пересмотру должна подвергнуться вся техническая часть машины, но платформа останется прежней, и, как и раньше (в генерации D:5), будет совпадать с кроссовером Outlander.

У своего прародителя новая «Делика» может унаследовать подключаемую гибридную систему, в которую сейчас входит ДВС и электромотор на 250 л.с. и 450 Нм, а также компактный тяговый аккумулятор емкостью 20 кВт/ч, с которым «паркетник» способен проезжать без бензина до 85 км. Полный привод в машине будет реализован посредством модернизированной электрической системы 4WD S-AWC.

Презентовать Mitsubishi Delica D:6 собираются до 2026 года. В Японии ждут, что автомобиль окажется дороже актуальной «Делики D:5» примерно на миллион иен будет стоить в диапазоне от 5 миллионов 500 до 6 миллионов иен, что эквивалентно суммам от 3 – 3,2 миллиона рублей по действующему курсу.