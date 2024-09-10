Новые Mitsubishi Pajero и Pajero Sport показались на реалистичных изображениях без камуфляжа

В последние несколько недель в автомобильной прессе активно обсуждаются слухи о скором появлении нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero, а также его собрата Pajero Sport. Второй уже успел выехать на тесты в камуфляже, тогда как первый, как ожидается, начнет испытываться чуть позже. Как будут выглядеть оба этих внедорожника в свежей генерации показали дизайнеры японского портала «BestCar».

Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» пишут, что выход нового Land Cruiser и появление свежего Jeep Wrangler создали немало шума и теперь полноценные мощные внедорожники пользуются большой популярностью. Отказываться от такого лакомого куска рынка Mitsubishi не хочет, а значит ему нужно как можно быстрее вернуть в строй в новом виде две своих легендарных модели в этом сегменте.

В свежем выпуске журнала «BestCar», которое обнаружил Daily-Motor.Ru, появилась компьютерная визуализация как нового поколения Pajero, так и Pajero Sport. И, судя по всему, машинам предстоит вновь заметно отличаться друг от друга внешне.

Ранее сообщалось, что простой «Паджеро» переформатируют из хардкорного утилитарника в роскошный внедорожник по типу Range Rover, основным призванием которого станет не бездорожье, а асфальт.

Сверху – новый Mitsubishi Pajero, ниже – новый Mitsubishi Pajero Sport

Автомобиль красного цвета, показанный на рендере выше, обладает боковинами, похожими на продукцию британского премиального производителя, а также элегантной передней частью кузова с фарами сложной формы, новым логотипом марки и бампером с относительно простым дизайном.

Что касается серой машины, то она может представлять собой новую генерацию Pajero Sport. Такой внедорожник будет иметь замысловатую графику светодиодных ДХО, широкую решетку радиатора, обрамленную серебристыми вставками, сложным образом скроенный бампер, а также более высокий клиренс по сравнению с обычным Pajero, намекающий на возможность штурмовать бездорожье.

Технические характеристики обоих автомобилей сейчас засекречены, но известны примерные сроки их запуска.

Рендер Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

Возрожденный Mitsubishi Pajero должен появиться в 2027 году, но Pajero Sport дебютирует немного раньше – уже в следующем году.