В России стал доступен экзотический компакт-кроссовер Toyota за 3 миллиона рублей

На российском рынке в сегменте параллельного импорта произошло очередное пополнение. В продажу поступил один из популярных кроссоверов Toyota, который в нашей стране никогда официально не продавался. Сколько он стоит – выяснил Daily-Motor.Ru.

Речь идет о модели Toyota Yaris Cross, но не для Японии и Европы, а для рынка Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Субкомпакт, который в других странах считается соперником таких машин как Nissan Juke и Ford Puma, обладает длиной в 4,3-метра, шириной в 1,8-метра и высотой в 1,6-метра.

Расстояние между осями машины равно 2,6-метрам, а внутри нее может разместиться до 5 человек и 390 литров багажа при поднятых спинках задних сидений.

Автомобиль построен на современной модульной платформе DNGA (разработки Daihatsu) и укомплектован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора.

Мощность ДВС в случае с такой версией равна 91 л.с., а отдача установленного дополнительно электрического двигателя составляет еще 80 «сил». В качестве трансмиссии используется электромеханический вариатор, а привод может быть исключительно передним.

Производство таких машин сейчас ведется в Индонезии, где за них просят от 350 миллионов местных рупий или примерно 2,2 миллиона рублей, но в России, разумеется, такие машины стоят дороже. За ввезенные по параллельному импорту Yaris Cross просят 3 миллиона рублей.