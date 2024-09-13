ДомойАвтоновости сегодняВ Россию начали возить самый экономичный городской автомобиль в мире

В Россию начали возить самый экономичный городской автомобиль в мире

Он почти не расходует бензин

Текст: Алексей Шмидт
New Toyota Prius 2023

Цены на топливо продолжают оставаться на высоких значениях, что вряд ли может радовать рядовых автомобилистов, когда они заправляют свою машину. Но выход есть – искать модель, которая будет расходовать меньше горючего. И такой автомобиль существует. Более того, он не электрический и идеально подходит для городских поездок.

На российском рынке появились свежие экземпляры хэтчбека Toyota Prius, свидетельствует информация, собранная Daily-Motor.Ru. Машины, пробег которых близок к нулевой отметке, ввез один небольшой параллельный импортер и выставил на продажу в Томске. Все они выпущены в апреле этого года. 

toyota prius 12

5-дверный хэтчбек оборудован традиционной для него гибридной силовой установкой, в которую входит 2-литровый ДВС, а также электрический мотор. Максимальная мощность такой связки составляет 152 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор.

Читают на Daily-Motor.Ru

Премьера этой генерации «Приус» состоялась в конце 2022 года. С тех пор автомобиль успел зарекомендовать себя как машина, которая потребляет крайне мало топлива. Более того, в недавнем тесте немецкого портала «AutoBild» эта модель и вовсе была названа самым экономичным городским авто в мире. 

toyota prius 13

По подсчетам немецких экспертов, протестовавших эту модель по своему уникальному методу, ее реальный расход топлива отличается от паспортного 2,1-литра на 100 километров, но все равно является очень низким и составляет всего 3,7-литра на 100 км в смешанном режиме езды. 

Ценник на самый экономичный городской автомобиль в мире в России сейчас составляет 5 миллионов 500 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Toyota

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+