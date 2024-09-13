В Россию начали возить самый экономичный городской автомобиль в мире

Цены на топливо продолжают оставаться на высоких значениях, что вряд ли может радовать рядовых автомобилистов, когда они заправляют свою машину. Но выход есть – искать модель, которая будет расходовать меньше горючего. И такой автомобиль существует. Более того, он не электрический и идеально подходит для городских поездок.

На российском рынке появились свежие экземпляры хэтчбека Toyota Prius, свидетельствует информация, собранная Daily-Motor.Ru. Машины, пробег которых близок к нулевой отметке, ввез один небольшой параллельный импортер и выставил на продажу в Томске. Все они выпущены в апреле этого года.

5-дверный хэтчбек оборудован традиционной для него гибридной силовой установкой, в которую входит 2-литровый ДВС, а также электрический мотор. Максимальная мощность такой связки составляет 152 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор.

Премьера этой генерации «Приус» состоялась в конце 2022 года. С тех пор автомобиль успел зарекомендовать себя как машина, которая потребляет крайне мало топлива. Более того, в недавнем тесте немецкого портала «AutoBild» эта модель и вовсе была названа самым экономичным городским авто в мире.

По подсчетам немецких экспертов, протестовавших эту модель по своему уникальному методу, ее реальный расход топлива отличается от паспортного 2,1-литра на 100 километров, но все равно является очень низким и составляет всего 3,7-литра на 100 км в смешанном режиме езды.

Ценник на самый экономичный городской автомобиль в мире в России сейчас составляет 5 миллионов 500 тысяч рублей.