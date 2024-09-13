Новый кроссовер Toyota, который никогда официально не продавался в России, привезли «серые» дилеры

Модельная линейка Toyota может похвастать большим количеством кроссоверов, но далеко не все они продавались в России официально. Благодаря легализации альтернативного импорта многие из них наконец-то добрались до нашего рынка, но их поставки осуществляются без участия самого автопроизводителя. Одной новинкой в этом списке стал «паркетник» средних размеров, являющийся близнецом Toyota Harrier.

Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила предложения «серых» автосалонов, торгующих параллельно импортированными машинами, выяснив, что в их распоряжении с недавнего времени есть кроссоверы Toyota Venza. Это автомобили актуального, второго по счету поколения, пережившие рестайлинг в 2024 году.

Машины без пробега поставляют в РФ из Китая, хотя у Venza существует версия, предназначенная для американского рынка. Такие автомобили отличаются от «поднебесных» оформлением «передка» и линейкой двигателей.

Длина «Вензы», приехавшей в Россию, составляет 4,7-метра, ширина кроссовера равна 1,8-метрам, высота – 1,7-метрам, а колесная база 2,7-метрам. Вседорожник построен на архитектуре TNGA, которая ранее стала основой для таких бестселлеров Toyota как RAV4, Camry и других популярных моделей компании.

Для покупателей в РФ такие машины предложены в нескольких вариантах оснащения – с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 171 лошадиную силу, а также с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС на 218 «сил». Пару обоим составляет вариатор CVT, а привод можно выбрать не только передний, но и полный.

Цены на Toyota Venza в России начинаются от 4 миллионов 499 тысяч рублей.